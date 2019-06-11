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​Новый виток церковной войны: Филарет сделал резкий выпад против Томоса

вторник, 11 июня 2019, 14:24
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Почетный патриарх Филарет заявил, что не принимает Томос, поскольку до получения не был ознакомлен с его содержанием.

Об этом Филарет заявил на форуме украинской интеллигенции, передает "Громадське".

"Этот Томос мы не принимаем, потому что мы не знали содержания Томоса, который нам дали. Если бы мы знали содержание, до 15 декабря то не голосовали бы за автокефалию. Потому что нам не нужно переходить из одной зависимости в другую. Московский патриархат служит интересам Москвы, ПЦУ служит грекам. А кто будет служить Украине?", - заявил Филарет.

Как сообщал "Апостроф", почетный патриарх Филарет заявил о планах созвать Поместный православный собор Киевского патриархата несмотря на то, что по уставу Православной церкви Украины у него нет такого права.

Ранее сообщалось, что глава ПЦУ описал реальную ситуацию внутри церкви.

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