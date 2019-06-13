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Стрельба по журналисту в Харькове: опубликованы фото и видео с подозреваемым и решение суда

четверг, 13 июня 2019, 11:39
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Фото: пресс-служба полиции в Харьковской области

Киевский районный суд Харькова в среду, 12 июня, избрал меру пресечения подозреваемому Сергею Козлюку в нападении на оператора и журналиста харьковского телеканала Вадима Макарюка.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Так, суд принял решение, назначив ему круглосуточный домашний арест до 10 августа с применением электронного браслета.

При этом, сторона обвинения просила взять Козлюка под стражу без возможности внесения залога.

Отметим, что Козлюк оказался на кадрах видео, опубликованных в соцсетях с места массовой драки на территории торгового центра "Барабашово".

Отметим, что Козлюк обвиняется сразу по трем статьям. Максимальное наказание по ним – семь лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", ранее СМИ опубликовали видео вооруженного конфликта "Нацкорпуса" с полицией.

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