В Киеве поймали банду домушников с богатым прошлым: опубликованы фото

Трое ранее судимых мужчин обокрали квартиру в Подольском районе столицы, но убежать злоумышленникам помешали правоохранители.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Национальной полиции столицы.

В ходе отработки оперативной информации сотрудники полиции задержали трех мужчин за кражу из квартиры на улице Стеценко. Воры проникли в чужое жилье путем подбора ключа. Злоумышленники вынесли из помещения музыкальную аппаратуру, фотоаппарат, часы, интернет-оборудование, документы и банковские карточки хозяев.

"Мы остановили мужчин на выходе из подъезда. Во время поверхностного осмотра изъяли у них набор ключей, а в чемоданах - личные вещи и технику из квартиры, которую они только что обокрали", - рассказал начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

Задержанными оказались - 36-летний уроженец Полтавщины, ранее судимый за нанесение тяжких телесных повреждений, и 39-летний и 31-летний киевляне, ранее судимые за кражи, грабеж и хранение опасных предметов.

Следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Белой Церкви Киевской области в полицию обратился мужчина, который сообщил, что у него угнали катафалк.