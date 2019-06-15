В Сумах произошла трагедия с подростком после провала тестов ВНО: опубликовано фото

Утром, 14 июня в Сумах у дома по улице Героев Крут было обнаружено тело молодого парня.

Об этом рассказали в отделе коммуникаций ГУНП в Сумской области.

Сообщение об обнаружении тела поступило в полицию в 10 утра. Погибший - 17-летний местный житель, который по предварительной версии упал с высоты 5-го этажа, где находится его квартира. Вследствие падения он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Согласно версии правоохранителей, парень покончил с собой из-за неудовлетворительных результатов внешнего независимого оценивания (ВНО).

"Правоохранители проверяют эту и другие версии. Вероятно, уголовное производство будет открыто по ч. 1 ст. 115 (убийство) УК Украины с пометкой "самоубийство". На месте происшествия работают сотрудники полиции", - сообщил и.о. начальника отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Владимир Крупецких.

Как сообщал "Апостроф", обязательные тесты по украинскому языку провалила примерно шестая часть (15,8%) всех абитуриентов, которые проходили внешнее независимое оценивание (ВНО) в текущем году.