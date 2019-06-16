Во Львове погибла известная украинская гимнастка: опубликовано фото

Во Львове в воскресенье, 16 июня, погибла известная в прошлом гимнастка Любовь Рассыхина.

О трагедии на странице в Facebook спортивный журналист, руководитель пресс-службы ФК "Карпаты" Юрий Назаркевич.

Он отметил, что спортсменка попла под колеса автомобиля.

"Пришла печальная новость в семью известных спортивных фигур Львова Рассыхиных. Трагически погибла Любовь Рассыхина. Женщина шла на поезд, ехала к своей дочери. К сожалению, смерть наступила мгновенно. Мастеру спорта по гимнастике, судье международной категории Любовь Рассыхиной было 77 лет и она несколько десятилетий возглавляла специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва при львовском СКА", - написал он.

Отметим, Любовь Рассыхина - жена Бориса Рассыхина, который выступал за "Карпаты" еще в 1963 году, в первый год существования команды, в 70-е годы прошлого века работал в тренерском штабе "Карпат", а в 1989 году был главным тренером возрожденного львовского клуба.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Хмельницком скоропостижно скончалась известная украинская спортсменка Юлия Лясота.