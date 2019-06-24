Был очень добрым: соседи рассказали о ребенке, зверски убитом в Киеве

Соседи семьи жестоко убитого в Киеве 9-летнего Захара Черевко рассказали, что он был очень добрым и доверчивым.

Об этом сообщает ТСН.

По их словам, семья мальчика была неблагополучной: мать якобы злоупотребляет спиртными напитками, из-за чего ребенок часто оставался без присмотра. Он даже ходил сам купаться на озеро Вырлица, где его в итоге и нашли мертвым.

"Мальчик был спокойным. Иногда они гуляли с моим сыном. Он был очень добрым, доверчивым", - рассказала одна из соседок.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что подозреваемым в убийстве 9-летнего Захара Черевко оказался его родной брат.

В полиции также заявили, что во время визита полицейских к подозреваемому в убийстве 9-летнего Захара Черевко он сильно нервничал и вел себя подозрительно.