Где и какое оружие прячут боевики на Донбассе: карта и список

Боевики ДНР и ЛНР на Донбассе продолжают грубо нарушать Минские договоренности, размещая вооружение с нарушением линии отвода и за пределами выделенных мест хранения.

Об этом говорится на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

Так, в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по состоянию на 25 июня зафиксировано 59 единиц, расположенных с нарушением линий отвода.

В частности, неподалеку от поселка Мирное на Луганщине выявлено 3 реактивные системы залпового огня. Вблизи населенного пункта Сентяновка - 2 миномета 2Б11.

На Луганском направлении, недалеко от города Кадиевка, - 2 буксируемые гаубицы Д-30 калибра 122 мм. В районе населенного пункта Бугаевка - 12 буксируемых гаубиц Д-30, 6 противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" 100 мм и 13 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" калибра 122 мм.

"На Донецком направлении представители миссии зафиксировали 7 самоходных гаубиц рядом с населенным пунктом Староласпа. Кроме того, замечено 10 танков и 4 самоходные гаубицы 2С1 западнее Зернового", - сказано в сообщении.

Кроме того, обнаружены 147 единиц техники, которая находится без нарушения линии отвода, но вне определенных мест хранения.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинский снайпер точным выстрелом ликвидировал врага на Донбассе с дистанции примерно в 1000 метров.

Ранее украинские военные уничтожили под Докучаевском Донецкой области 10 боевиков.

Также бойцы подразделения специального назначения "Азов" нанесли удар по позициям боевиков в районе Горловки, которым был уничтожен комплекс артиллерийской разведки "Зоопарк-1". Комплекс является очень редким и редко используется на вооружении в самой РФ.