​Под Донецком иностранец держал в рабстве около сотни украинцев: жуткие фото

В трудовое рабство к россиянину в Донецкой области попали около сотни человек.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Так, злоумышленник устроил ловушку для лиц с алкогольной и наркотической зависимостью. Пострадавших незаконно удерживали и заставляли выполнять тяжелую работу.

Россиянин создал "реабилитационный центр", в который попали пострадавшие. Правоохранители несколько месяцев собирали доказательства незаконной деятельности. Сейчас всех пострадавших освободили и направили к медикам.

Злоумышленник обещал пострадавшим избавить их от алкогольной и наркотической зависимости, маскируясь под видом социального работника. После того как пострадавшие приходили к "центру" у них забирали документы, телефоны и личные вещи.

Пострадавшие должны были выполнять земельные работы, участвовать в строительстве и разгрузке. Если заложники отказывались, к ним применяли меры физического воздействия. Отмечается, что пострадавших почти не кормили. На одном таком центре злоумышленник ежедневно зарабатывал до 4 тыс. грн.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (Преступления против свободы, чести и достоинства лица). Если вину злоумышленника докажут, ему грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Как сообщал "Апостроф", в Хмельницкой области мать хотела продать свою несовершеннолетнюю дочь в сексуальное рабство.