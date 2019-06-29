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ВСУ продвигаются вперед: появилось сильное фото с Донбасса

суббота, 29 июня 2019, 03:31
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Украинские военные метр за метром продвигаются вперед в зоне боевых действий на Донбассе.

Об этом говорится на странице фонда "Вернись живым" в Facebook, где обнародован сильный снимок из зоны проведения Операции Объединенных сил (ООС).

"На этом фото - укрепление наших бойцов на одной из позиций в Донецкой области. Как видите, обустраивать их (позиции, - "Апостроф") трудно не только с точки зрения военной тактики, но и физически, ведь на этом участке фронта земля - это сплошной песок и глина с камнями", - сказано в сообщении.

Отмечается, что от того, насколько быстро, правильно и глубоко "зароются" бойцы, зависит их жизнь.

По словам менеджера по работе с военными фонда "Вернись живым" Олега Карпенко, бойцы сначала работали кирками, но после начали использовать отбойные молотки.

"День за днем они роют траншеи между позициями, делают проходы и шаг за шагом сокращают расстояние до врага и, соответственно, продвигаются вперед", - подчеркнули в фонде.

Напомним, до этого украинский снайпер в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе точным выстрелом ликвидировал врага с дистанции примерно в 1000 метров.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские военные уничтожили под Докучаевском Донецкой области 10 боевиков.

Кроме того, бойцы подразделения специального назначения "Азов" нанесли удар по позициям боевиков в районе Горловки, которым был уничтожен комплекс артиллерийской разведки "Зоопарк-1". Комплекс является очень редким и редко используется на вооружении в самой РФ.

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