Боевики обстреляли позиции ООС из артиллерии и минометов: есть раненые

С начала суток, 4 июля, на Донбассе помимо умершего в больнице Курахово украинского военнослужащего Эдуарда Лободы, еще трое бойцов ВСУ получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения и двое - боевое травмирования. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Херсоне на коленях встречали тело убитой боевиками медика ВСУ Ирины Шевченко.

Также появилось видео, как ВСУ точными ударами разнесли два "гнезда" боевиков, отомстив за смерть медиков на Донбассе.

Кроме того, в больнице умер боец ВСУ Роман Досяк, получивший тяжелое ранение во время боевых действий в Луганской области.