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Крыму остается завидовать: появились показательные фото и видео из Кирилловки и Ялты

суббота, 06 июля 2019, 23:13
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В субботу, 6 июля, вечером в Кирилловке Запорожской области на улице было множество отдыхающих, по улицам буквально не пройти; в Ялте (оккупированный Крым) ситуация оказалась иная.

Об этом свидетельствуют фото и видео, обнародованные в сети.

Так, на одном из каналов в YouTube показали набережную в Кирилловке, отметив, что количество туристов стремительно растет.

В то же время веб-камера Ялты зафиксировала, что отдыхающих на набережной Ленина было не так уж и много.

Как сообщал "Апостроф", жители Армянска (оккупированный полуостров Крым) жалуются на ужасные условия жизни из-за выбросов с местного завода "Крымский титан".

Между тем, российские СМИ активно пишут об увеличении потока туристов в оккупированный Крым, хотя на самом деле движения автомобилей по материковой части Украины на полуостров практически нет.

Кроме того, в мае стало известно, что оккупационные власти Крыма во всю готовятся к сезону отпусков у туристов, однако лучшие курорты полуострова просто-напросто пустуют.

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