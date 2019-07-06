​Особо мощного не будет точно: генерал рассказал, какое летальное оружие получит Украина от США

В ближайшее время США не будет поставлять Украине особо мощного или дорогого высокотехнологичного оружия, так как нет уверенности, что это оружие не будет захвачено Россией.

Такое мнение выразил "Апострофу" бывший руководитель Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж.

"На тактическом уровне это может быть стрелковое оружие, некоторые элементы противотанковых вооружений, совсем небольшие дополнительные партии "Джавелинов", бронированная автотехника, средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной разведки. Частично это будут средства, связанные с охраной не только сухопутных, но и морских границ, а в перспективе – катера. Это то, что мы можем получить в течение полугода. Особо мощного или дорогого высокотехнологичного оружия не будет точно. Потому что в США нет уверенности, что это оружие не будет захвачено Россией или передано в РФ какими-то силами даже при разных режимах в Украине", - считает эксперт.

По его словам, в данный момент Украине нужно делать ставку на оружие отечественного производителя.

"Нам надо делать ставку на свой ОПК, продукция которого по многим параметрам не хуже, чем в Европе или даже в США. Например, "Корсар" (противотанковый ракетный комплекс разработки конструкторского бюро "Луч", - Апостроф), "Скиф" (украинско-белорусский противотанковый ракетный комплекс, - "Апостроф"). Они почти не уступают "Джавелинам" и даже лучше по некоторым параметрам. Танки "Оплот". Новые оперативно-тактические комплексы, оснащенные радиотехническими средствами, лучше, чем европейские. А за системами радиоразведки наша страна побеждала даже продукцию Великобритании, Франции, Германии и России", - подчеркнул Маломуж.

Генерал убежден, что в нашей стране имеются огромные возможности по вооружению ВСУ, которые мы не используем эффективно.

Маломуж также подчеркнул, что в Украине есть чрезвычайно мощные разработки, "которые за год-полтора могут быть введены в штат Вооруженных сил Украины".

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