RU  UA  EN

суббота, 13 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.70
Меню
Общество

Новости

13 июля

12:27
Зинченко высмеял скандального украинского футбольного эксперта: фото
12:20
Сети разгневал инцидент с Катей Осадчей в самолете авиакомпании Коломойского
12:20
Возобновление "нормандского формата": стало известно, о чем говорили дипломаты в Париже
11:53
Киеву нужен нормальный мэр и эффективный закон о столице - лидер партии "Основа"
11:44
Массовое ЧП с детьми под Одессой: видео и свежие данные от врачей
11:24
Украина завоевала два "золота" на Универсиаде в Италии
11:16
Во Львове 21-летняя девушка устроила смертельные гонки с полицией: фото и видео ДТП
11:03
Тимошенко заявила о готовности вместе с Зеленским "поднимать страну"
10:45
Джокович - Федерер: онлайн видео трансляция финала Уимблдона
10:45
Гибель 7 детей на реке в России: появилось фото и детали трагедии
10:31
Бывшие контрактники Нацгвардии устроили драку с полицией в Николаеве: фото и видео
10:27
Почему в Италии посадили нацгвардейца Маркива: волонтер детально описала скандальную историю его дела
Все новости

Под Киевом пьяный отец устроил опасное ЧП с дочкой: фото

пятница, 12 июля 2019, 13:42
переглянути новину українською

В Киевской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал своей несовершеннолетней дочери гранатой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в селе Слободка с местным жителем. На линию полиции поступила информация, что отец угрожает дочери. Когда правоохранители прибыли на место, агрессивно настроен мужчина обещал "подорвать всех".

Полицейские, осознавая реальную опасность, начали вести переговоры. Отвлекая внимание мужчины, правоохранители применили приемы рукопашного боя и обезвредили хулигана. В это время в доме находились пятеро детей.

Также специалисты-взрывотехники, которые также прибыли на место происшествия, изъяли гранату "Ф-1". А 43-летнего мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания. Содержание алкоголя в крови нападающего составил 1.1 промилле.

Как стало известно, человек в свое время принимал участие в боевых действиях на Востоке Украины, возможно и привез взрывоопасный предмет именно оттуда.

Полиция открыла два уголовных производства по части 1 статьи 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и по части 1 статьи 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения мужу.

Как сообщал "Апостроф", в Святошинском районе Киева прогремел взрыв, предварительно было установлено, что взорвалась ручная граната.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Боевиков используют на Донбассе для политического влияния на Украину, есть много сценариев - Георгий Тука

Волна детского насилия: почему кастрация не поможет и как уберечь детей

Украинские моряки застрянут в России надолго: почему Путин плюет на приказ Трибунала

Обострение на Донбассе: зачем боевики стягивают технику

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: