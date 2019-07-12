Под Киевом пьяный отец устроил опасное ЧП с дочкой: фото

В Киевской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал своей несовершеннолетней дочери гранатой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в селе Слободка с местным жителем. На линию полиции поступила информация, что отец угрожает дочери. Когда правоохранители прибыли на место, агрессивно настроен мужчина обещал "подорвать всех".

Полицейские, осознавая реальную опасность, начали вести переговоры. Отвлекая внимание мужчины, правоохранители применили приемы рукопашного боя и обезвредили хулигана. В это время в доме находились пятеро детей.

Также специалисты-взрывотехники, которые также прибыли на место происшествия, изъяли гранату "Ф-1". А 43-летнего мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания. Содержание алкоголя в крови нападающего составил 1.1 промилле.

Как стало известно, человек в свое время принимал участие в боевых действиях на Востоке Украины, возможно и привез взрывоопасный предмет именно оттуда.

Полиция открыла два уголовных производства по части 1 статьи 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и по части 1 статьи 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения мужу.

Как сообщал "Апостроф", в Святошинском районе Киева прогремел взрыв, предварительно было установлено, что взорвалась ручная граната.