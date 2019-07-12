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В Виннице фанаты Шария устроили "охоту" на журналиста и его семью: фото и скандальные подробности

пятница, 12 июля 2019, 09:25
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В Виннице сторонники скандального пророссийского блогера Анатолия Шария угрожают местному журналисту Андрею Качору.

Об этом написал он сам на страницах местного информационного сайта Вежа.

"8 июля на нашу сайте была опубликована новость о сожжении неизвестными винницкими активистами агитационных материалов партии пророссийского деятеля Анатолия Шария. Нейтральный материал, который только зафиксировал событие, которое произошло. Буквально через несколько часов после публикации Анатолий Шарий делает почти 15-минутный фильм обо мне, мою жену и моего 4-летнего сына, в котором угрожает моей семье и оскорбляет даже ребенка. По состоянию на сейчас это видео посмотрело более полумиллиона человек", - написал он.

Но по словам журналиста, на этом все не закончилось. Буквально через несколько часов после публикации, журналисту угрожают, а в сети работница детсада, рассказывает, где именно воспитывается его сын.

"В течение этого же дня появляется информация о том, что винницкие сторонники Шария планируют атаки на мое жилье (адрес которого они, скорее всего, также узнали от воспитательницы в детском саду). В частности планировалось осуществить физическое нападение на меня, облить подъезд, в котором я проживаю, свинной кровью, атаковать офис, где работает моя жена, а также "вылавливать по одному" журналистов "Вежі", - добавил журналист.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Харькове облили зеленкой сепаратиста из организации Медведчука.

Также зеленкой облили кандидата в президенты Украины Александра Вилкула.

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