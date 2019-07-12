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За что застрелили крымского татарина под Симферополем: фото и новые подробности

пятница, 12 июля 2019, 15:33
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В четверг, 11 июля в лесу Бахчисарайского района в оккупированном Крыму был найден мертвым бизнесмен Фахри Мустафаев, причиной его убийства мог стать крупный долг.

Об этом пишет издание "Крымская газета".

По информации журналистов, задолженность ему частного лица составила два миллиона рублей, а на контакт с кредитором тот идти отказывался.

За день до убийства после разговора по телефону Мустафаев собрался и уехал, родным сказал, что отправился по делам в Симферополь. 10 июля ему по телефону звонил тот самый должник и предлагал обсудить условия возвращения долга. По данным издания, должник убил Мустафаева после попытки возвращения части долга материальным имуществом.

В оккупационном Следкоме РФ сообщили, что подозреваемый по делу – 37-летний местный житель,уже задержан. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

"Как признался задержанный, между ним и погибшим произошел конфликт из-за якобы имевшегося долга. Тело знакомого после совершения убийства он спрятал в яме и закидал камнями, а его автомобиль попросил приятеля отогнать в другой населенный пункт", – добавили в ведомстве.

Как сообщал "Апостроф", 10 июля, в Крыму пропал сын активиста Мустафы Мустафаева - Фахри Мустафаев, а позже его нашли мертвым.

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