Украинский боец получил тяжелое ранение на Донбассе: появились его имя и фото

5 июля в результате обстрелов боевиков на Донбассе ранение получил украинский боец Виталий Харченко.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Отмечают, что один из снарядов оккупантов попал в блиндаж, где находились украинские военные. Тогда получили ранения разной степени тяжести шестеро бойцов. Одним из них оказался 20-летний житель Нижних Торгаев, военнослужащий Вооруженных сил Украины Виталий Харченко. Парня и его собратьев эвакуировали в в медчасть города Мариуполь. Затем Харченко перевели в военно-медицинский клинический центр Северного региона (военная часть А3306), что в городе Харькове.

Состояние бойца врачи оценили как тяжелое. По словам медиков, впереди длительное лечение и реабилитация.

Виталий родился и вырос в селе Нижние Торгаи Херсонской области. Окончил Нижнеторгаевскую общеобразовательную школу I-III ступеней. После школы отслужил срочную службу. В марте 2019 года подписал контракт для прохождения службы в Вооруженных силах Украины.

Родственники и друзья обращаются ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь спасти парню жизнь. Средства на лечение Виталия Харченко можно перечислить на карточку ПриватБанка 5168 7422 3278 2452 (Харченко Иван Григорьевич - старший брат Виталия).

Как сообщал "Апостроф", бывший "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) рассказал о масштабных потерях боевиков в последнее время.