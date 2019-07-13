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Вытащили с того света: очевидцы рассказали о спасении детей на пруду под Винницей

суббота, 13 июля 2019, 15:03
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В селе Малая Жмеринка, Винницкой области, двое мужчин спасли тонувших в пруде 11-летних девочек.

Об этом сообщают "Факты".

Три 11-летние подружки, которые не умели плавать, тайком от родителей пошли купаться на пруд. Две из них начали тонуть.

"Мы с отцом приехали из Жмеринки порыбачить. Как вдруг на берегу поднялся переполох, какой-то мужчина закричал: "Там девочки тонут!" Я — моментально туда. Две девочки барахтались в воде и уже тонули. Поплыл к ним… Одна ушла под воду. Другая держалась на воде из последних сил. Схватил ее за волосы и поплыл к берегу. Тут ко мне на помощь пришел еще один парень. Вдвоем вытащили ребенка из воды. Я стал нырять за второй девочкой, но не мог ее достать…", – рассказывает 22-летний Артем Кухаренко.

"Когда отдыхал на берегу в беседке, тоже обратил внимание на девочек, которые купались у другого берега без взрослых. Увидев, что дети тонут, поплыл к ним. Я тоже нырнул несколько раз, пока не нащупал девочку кончиками пальцев. Она была на самом дне. Мой рост 178 сантиметров. Можете представить, какая там глубина… Взял девочку на плечи — и на берег. Там начали откачивать ребенка. Сколько времени это длилось, не помню. Девочка была уже синяя, в состоянии клинической смерти…", – говорит 27-летний Николай Костылев.

Артем и Николай признаются, что раньше лишь по телевизору видели, как надо оказывать первую медицинскую помощь. Однако они сделали пострадавшему ребенку непрямой массаж сердца и искусственное дыхание – сердце Ани удалось запустить. Однако, урон организму был нанесен серьезный – за ее жизнь до сих пор борются врачи. Подружка, Ани, Таня, которую достали из воды сразу, не пострадала.

"Девочку доставили к нам в крайне тяжелом состоянии. Ее сразу же перевели на аппарат искусственной вентиляции легких. Санавиацией были доставлены торакальные хирурги, провели санацию бронхо-легочной системы", – рассказывает журналистам заместитель главного врача Жмеринской ЦРБ Александр Шевчук.

Сейчас жители села собирают деньги для лечения Ани.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киевской области утонул священнослужитель вместе со своей дочкой.

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