Гибель детей при взрыве под Ровно: появились новые фото, видео и данные о подозреваемом

Полицейские продолжают расследовать трагическую гибель двоих детей в селе Смыги Ровенской области. Они погибли в результате взрыва самодельной взрывчатки, которые были внуками сожительницы хозяина дома.

В ходе следствия установлено, что на территории дома находилось 1149 единиц взрывчатых предметов. По предварительной версии, пенсионер мог изготавливать их на заказ.

В полиции отмечают, что подозреваемого уже четыре раза привлекали к ответственности за незаконное обращение с боеприпасами. Трижды ему давали условный срок, а последний раз он был освобожден по амнистии.

Ему объявили подозрение по трем статьям: убийство двух лиц, незаконное обращение, а также изготовление боеприпасов.

По уточненным данным, по месту жительства пенсионера изъяли 31 минометную мину, 76 артиллерийских снарядов, 13 авиационных бомб, 5 гранат и 1024 других взрывоопасных предмета.

Напомним, что в результате взрыва погибли дети 13-ти и 11-ти лет.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 1 июля в селе Пашена Балка Днепропетровской области на детской площадке прогремел взрыв, в результате чего ранения получили 6 детей в возрасте от 4 до 16 лет.