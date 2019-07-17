В оккупированном Крыму произошло массовое ЧП с детьми: подробности

16 июля в детском лагере "Лучистый", который находится под Евпаторией в оккупированном Крыму, отравились более 40 человек,

Как сообщает российская пресса, информацию уже подтвердили местные власти и руководство лагеря.

Почти все пострадавшие - несовершеннолетние, отдыхающие в лагере. Всем им стало плохо в один день. При этом руководители лагеря отмечают, что симптомы у детей были похожими, но не идентичными.

Также известно, что дети приехали на отдых в Крым из Казани. Возраст пострадавших – от семи до 17 лет.

При этом дети продолжают поступать с признаками отравления в больницу и 17 июля. Число госпитализированных превысило 40.

"Госпитализировано более 40 человек, состояние в основном легкое и среднее. Есть дети, есть взрослые – совсем взрослые, вожатые", - отмечают оккупационные власти.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Одесской области произошло серьезное ЧП в одном из детских оздоровительных лагерей.