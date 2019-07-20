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Чудом выжил: украинский моряк решил "прогуляться" по воде с чемоданом

суббота, 20 июля 2019, 02:35
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Украинец-моряк, который был на сухогрузе, в неадекватном состоянии выпрыгнул за борт вместе со своими вещами и попытался вплавь добраться до берега.

Об этом сообщает Seafarers Journal.

Отмечают, что беглецом оказался кок судна под флагом Молдовы - 38-летний мужчина. Инцидент произошел, когда корабль проходило реку Дон.

Украинца спасли сотрудники береговой охраны. Стало известно, что моряк в момент попытки бегства находился в неадекватном состоянии. В то же время капитан молдавского судна заявил, что кок ранее находился в "пятидневном запое".

Сотрудники полиции Ростовской области задержали беглеца. В ближайшее время моряка экстрадируют в Украину.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве, в доме по улице Урловской неадекватны мужчина выгнал из дома мать, а затем закрылся в квартире и избил отца.

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