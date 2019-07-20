RU  UA  EN

суббота, 20 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.75
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

20 июля

16:58
Под Винницей задержали банду "оборотней в погонах": опубликованы фото
16:47
На аттракционе в Кирилловке произошло страшное ЧП с ребенком
16:20
В США собрались на штурм секретной базы в поисках инопланетян: появилось забавное видео
16:04
Фантазии и реальность: в сети сравнили фото Керченского моста до и после строительства
15:37
Украина может купить военные корабли, построенные в СССР: опубликованы фото и цена
15:10
Выборы в Раду: что делать, если вас нет в списке
14:55
Во Франции произошли массовые стычки болельщиков с полицией: видео
14:52
В соцсети показали ночные фото "веселой жизни" в Гурзуфе
14:25
В Киеве водитель "под кайфом" попал в смертельное ДТП: фото и видео момента аварии
13:58
Подарок для домохозяек: появилась необычная фотожаба на главный хит Олега Винника
13:53
Россияне на Донбассе: украинские бойцы показали на видео новый "улов"
13:41
В Киеве прошла акция в годовщину гибели Шеремета: опубликованы фото и видео
Все новости

Под Винницей задержали банду "оборотней в погонах": опубликованы фото

суббота, 20 июля 2019, 16:58
переглянути новину українською
Фото: пресс-служба СБУ

Под Винницей задержали полицейских на систематическом взяточничестве: в общей сложности их уличили в 50 случаях вымогательства.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Начальника сектора реагирования патрульной полиции и инспектора отдела полиции поймали во время получения 6000 гривен "вознаграждения". Полицейские требовали взятку за непривлечение водителя к ответственности за якобы нарушение Правил дорожного движения.

Только за последние несколько недель в ходе следственных действий работники СБУ задокументировали более 50 фактов систематического вымогательства и получения взяток должностными лицами. Большинство из них – с участием задержанных патрульных. Полицейские брали деньги за неразоблачение преступлений против собственности, проезд фур через город и т.д.. "Жертвами" их вымогательства становились также иностранцы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессе за взятку задержали консула Молдовы Сергея Шептелича.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

На пороге катастрофы: почему погибает озеро Свитязь

Боевиков используют на Донбассе для политического влияния на Украину, есть много сценариев - Георгий Тука

Волна детского насилия: почему кастрация не поможет и как уберечь детей

Украинские моряки застрянут в России надолго: почему Путин плюет на приказ Трибунала

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: