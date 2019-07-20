Под Винницей задержали банду "оборотней в погонах": опубликованы фото

Под Винницей задержали полицейских на систематическом взяточничестве: в общей сложности их уличили в 50 случаях вымогательства.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Начальника сектора реагирования патрульной полиции и инспектора отдела полиции поймали во время получения 6000 гривен "вознаграждения". Полицейские требовали взятку за непривлечение водителя к ответственности за якобы нарушение Правил дорожного движения.

Только за последние несколько недель в ходе следственных действий работники СБУ задокументировали более 50 фактов систематического вымогательства и получения взяток должностными лицами. Большинство из них – с участием задержанных патрульных. Полицейские брали деньги за неразоблачение преступлений против собственности, проезд фур через город и т.д.. "Жертвами" их вымогательства становились также иностранцы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессе за взятку задержали консула Молдовы Сергея Шептелича.