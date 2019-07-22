ВСУ мощно отомстили боевикам за погибших собратьев на Донбассе

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) мощно отомстили врагу за убитых собратьев на Донбассе - один оккупант ликвидирован, двое ранены.

Об этом говорится на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

Так, 21 июля боевики один раз нарушили режим прекращения огня.

Отмечается, что противник открывал огонь из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов.

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, два военнослужащих погибли и два получили ранения. С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано", - сказано в сообщении.

В штабе добавили, что ВСУ надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Как сообщал "Апостроф", 20 июля украинские военные провели одну из самых успешных и грандиозных боевых операций за время войны на Донбассе.

Также украинская армия нанесла удар по позициям боевиков с корректировкой огня с воздуха с помощью беспилотников в пригороде Горловки Донецкой области.