​Еще же целый август впереди: житель Крыма показал свежие фото известного курорта

В сети появились свежие фото "толп туристов" в оккупированном Крыму.

Соответствующие снимки публикует местный житель Сандро Кириак в Facebook.

"Город Судак у моря. Высокий сезон_1. Фотокарточки 23 июля 2019 года. Опубликую по одной серию для нормального просмотра тех, кто "а мы с телефона заходим" ;) Виды западной части побережья курортного городка", - говорится в сообщении.

Пользователи сети комментируют, мол как-же так, "еще же целый август впереди".

На фото можно увидеть, что ранее популярный крымский город Судак "не блещет" толпами туристов. На пляжах отдыхающие есть, но не в таком количестве, как до 2014 года.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Крыму по-прежнему ситуация с туристами остается плачевной, о чем свидетельствуют свежие фото пляжей.