Стало известно о смерти бойца Нацгвардии после выстрела в суде

В одесской больнице умер боец Нацгвардии Андрей Б. из Тернополя, который выстрелил себе в голову 29 июля в зале суда.

Об этом сообщает ресурс odesa.depo.ua.

Напомним, военнослужащий 34 отдельного конвойного батальона Украины нанес себе огнестрельное ранение в Киевском районном суде Одессы. Его госпитализировали в больницу и срочно прооперировали. Однако в ночь на 31 июля он скончался.

Отмечают, что все расходы на организацию и проведение захоронения возьмет на себя Нацгвардия.

По данным ресурса "20 минут", Андрей Б. (фамилию бойца не уточняют) - солдат срочной службы из Тернополя, где проживал с родителями, женат он не был. Его призвали 15 мая 2019 года. 23 апреля парню исполнилось 20 лет. Согласно распределению, он попал служить в Одессу в конвойный подразделение части 3014 Национальной гвардии Украины.

"Солдат обеспечивал организацию конвоирования подсудимых. Андрей сдал все зачеты, чтобы самостоятельно нести службу. Командиры, которые были на курсах подготовки бойца, отмечают лишь его с положительной точки зрения. Он получал только хорошие и отличные оценки по различным видам военной подготовки, в том числе, и огневой", - рассказал пресс-офицер Юго-оперативного территориального объединения Национальной гвардии Украины Владимир Белов.

Вместе с товарищами утром 29 июля Андрей заступил на службу в зале суда. Как отметил Белов, перед тем с ним общался психолог.

"Каждый раз специалист оценивает морально-психологическое состояние военнослужащих. Андрей не проявлял никаких признаков беспокойства и при разговоре не говорил о конфликтах или каких-то личных проблемах", - заверил пресс-офицер.

Также он добавил, что караульное помещение, где находятся военнослужащие, разделено на несколько комнат. В одной из них и был потерпевший, сам. Примерно в 12:00 раздался выстрел.

Владимир Белов рассказал, что командиры общались с товарищами Андрея. Никто из них не знает, что случилось.

"Услышав выстрел и увидев раненого парня, сразу вызвали скорую и полицию. Военнослужащего срочно госпитализировали в Одесскую городскую больницу №10", - сказал Белов.

Как сообщал "Апостроф", 21 июля в Харьковской области найден мертвым с огнестрельным ранением в голову призывник из Днепра 1998 года рождения. Открыто уголовное производство по статье 115 КК Украины с пометкой "самоубийство".