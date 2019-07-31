В Запорожье при родах внезапно умерла молодая мама: фото, видео и детали трагедии

В Запорожье умерла роженица от потери крови, оставив сиротами двоих детей и мужа.

Об этом сообщает активист Андрей Лукин на своей странице в Facebook.

В видеозаписи Лукина муж погибшей Сергей рассказал, что его жена была абсолютно здорова, что посещала врачей в срок и причин для беспокойства не было.

"Жена очень ответственно относилась к своему здоровью, посещала всех необходимых врачей и сдавала все анализы, и бесплатные и платные. Мы мечтали о втором ребенке, дочери. Малышка родилась абсолютно здоровой", - сказал он.

Роды прошли 24 июля, а через 4 дня мужчина получил свидетельство о смерти жены. Мужчина до сих пор не понял, что могло произойти во время родов, и почему жена погибла от потери крови находясь в реанимации, где за состоянием роженицы должны были следить врачи.

В больнице Сергею сообщили что, после родов у девушки началось кровотечение и ей в срочном порядке удалили матку, но спасти жизнь так и не удалось.

Теперь Сергей остался с 3-летним сыном, который пока не знает о трагедии и ждет маму домой, а также с новорожденной малышкой, которой чуть больше недели.

Мужчина растерян и нуждается в помощи, ведь супруг не знает как кормить и ухаживать за дочкой, а главное, как сообщить о случившейся трагедии сыну.

Сергей нуждается в моральной поддержке, а также помощи адвокатов в возбуждении уголовного дела по причине смерти жены.

Как сообщал "Апостроф", каноистка из Португалии Катарина Секейра родила ребенка, несмотря на то, что умерла за три месяца до родов.