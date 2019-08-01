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С камнем на поясе: под Николаевом обнаружили жуткую находку в воде

четверг, 01 августа 2019, 22:06
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В четверг, 1 августа, в селе Трихаты Николаевской области обнаружили жуткую находку в воде - из реки Южный Буг достали женский труп.

Об этом сообщают "Новости-N" со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, тело женщины нашли рыбаки, на вид погибшей примерно 45-50 лет. На поясе у нее была привязана веревка, а к ней большой камень, который не позволял телу всплыть.

На месте происшествия работала полиция, устанавливается, как долго умершая находилась в воде, а также ее личность и причины смерти.

Как сообщал "Апостроф", 27 июля на берегу Днепра в районе Осокорков ученица шестого класса обнаружила труп женщины.

Ранее в Киеве в общественном туалете в луже крови обнаружили тело мужчины.

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