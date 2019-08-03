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​Что происходит в армии при Зеленском: скандальные подробности о ситуации на передовой

суббота, 03 августа 2019, 11:43
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Запрет открытого огня и отсутствие у бойцов ВСУ элементарного оснащения заставляют задуматься о существовании не афишируемых договоренностей новой власти, если не с марионетками, так с Кремлем напрямую.

Такое мнение выразил военный эксперт Михаил Жирохов в своем микроблоге на "Деловой столице".

По словам эксперта, последние события в армии и вокруг нее не могут не вызывать тревогу. Прежде всего, ситуация на линии соприкосновения в последние дни демонстрирует резкое усиление позиций боевиков на фоне полного запрета на ведение ответного огня со стороны ВСУ.

Решения ТКГ в Минске о начале разминирования в районе моста около Станицы Луганской и "зеркальное" начало демонтажа оборонительных сооружений означает только ослабление наших позиций на этом крайне важном стратегически направлении.

"Уже очевидно, что оккупационные власти не собираются выполнять свои обязательства, зато все боевики в районе Станицы Луганской получили повязки несуществующего Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК). И все. Это типичный российский подход, когда в рамках Минских соглашений и интеграции оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нам предлагают просто объявить амнистию и взять боевиков из "Корпусов Народной милиции" на содержание Киева. Фейковые "миротворцы" на российско-украинской границе - из той же серии.

Мало того, последние события в прифронтовой зоне заставляют задуматься о существовании не афишируемых договоренностей новой власти, если не с марионетками, так с Кремлем напрямую

А как по-другому можно рассматривать факт отключения от электроснабжения ОО "Луганское энергетическое объединение" сразу девяти (!) военных объектов в ключевом районе нашей обороны - г. Счастье. В ближайшие дни энергетики отключат в г. Сватово, Беловодск, Белокуракино и Попасная. В условиях продолжающейся войны это либо диверсия, либо сознательный подрыв боеспособности нашей группировки на Луганском направлении. На этом фоне иначе оцениваешь циркулирующие в военной среде слухи о том, что до конца года все военные части отведут за пределы административных границ Донецкой и Луганской областей", - считает эксперт.

Жирохов отметил то, что косвенно приказ о персональной ответственности за открытие ответного огня крайне негативно сказался на моральном духе всей группировки. Ведь мало кому хочется выступать мишенью в тире, не имея возможности хотя бы ответить. И это на фоне того, что армия испытывает реальные проблемы с укомплектованностью.

"Причем не только на уровне контрактников, но и на уровне офицерского и сержантского составов. Так, не зря, например, Министерство обороны Украины объявило о дополнительном наборе на обучение в военные заведения высшего образования и военных колледжей сержантского состава? Вполне вероятно, что в итоге курсантов наберут, но стоит ли говорить об их качестве?

И еще: для того, чтобы полностью выполнить требования россиян и обезопасить себя от гнева нового президента, генералы решили вопрос с частично контролированными вооруженными формированиями. Очень быстро с фронта был выведен полк НГУ "Азов", командование и личный состав которого имели свои представления о выполнении того или иного приказа.

Серьезные проблемы намечаются и на уровне стратегического планирования и оперативного командования. Новоназначенный начальник Генерального Штаба ожидаемо устроил не только "перетряхивание" личного состава, но и решил полностью реорганизовать подчиненный ему Генштаб. В каком виде это будет проведено, станет известно только после 1 сентября, реальные шаги будут сделаны не ранее 1 января 2020-го, но уже сейчас многие офицеры, имеющие реальный боевой опыт, предпочитают либо уходить в запас (если "календарь" позволяет) или переводиться в боевые части. А это очень плохое явление - фактически теряется боевой опыт, наработанный кровью и потом. Нет никакого сомнения, что в случае крупномасштабного обострения их позовут обратно, но, сколько квадратных километров нашей территории мы потеряем к тому времени – неизвестно", - добавил военный эксперт.

Он убежден, что серьезные проблемы возникли с еще одним важным компонентом боеготовности.

"Сперва под выдуманным предлогом практически остановили закупки бронежилетов и предметов вещевого довольствия для армии. А, как говорится, "зима близко" и в чем будут ходить наши военнослужащие на фронте - непонятно. Рассчитывать на волонтеров, как это было в 2014-м, уже не приходится.

Второе немаловажное решение - приостановка через суд внедрения новой системы питания в армии. Судя по всему, мы возвращаемся в тяжелые 1990-е годы, когда основной пищей солдата-срочника была вода и капуста в разных комбинациях. Как это повлияет на набор новых рекрутов - вопрос риторический.

На фоне разговоров о реорганизации "Укроборонпрома" фактически остановлены закупки критически важных для армии позиций. Бронетранспортеры БТР-4 не покупают, потому что "сталь не той системы", а БТР-3ДА - "очень дорогие"", - уточнил Жирохов.

Он также сообщил, что резко упали государственные ассигнования на оборону.

"Об этом не принято говорить вслух, но некоторые факты, которые попадают в открытую печать, говорят сами за себя. Так, военным пришлось отказаться от закупки комплексов мультимедийных тренажеров расчетов ЗРК "Бук-М1" для 96-й Киевской зенитной ракетной бригады и пяти мультимедийных комплексов для подготовки операторов зенитного ракетного комплекса С-300П для 38-го объединенного учебного центра Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Понятно, что это частный случай, однако если в закупках отказали бригаде, которая непосредственно отвечает за противовоздушное прикрытие столицы и единственному в стране учебному центру ПВО, то можно представить, что происходит в других частях. По неофициальным данным фактически закупки товаров, работ и услуг для Минобороны остановились по всей стране.

Так что в целом тенденция крайне негативная. И хотелось бы ошибиться в своих прогнозах в той части, что Россия обязательно воспользуется такой абсурдной для воюющей страны ситуацией и нанесет свой удар по украинским позициям", - подытожил военный эксперт.

Как сообщал "Апостроф", в июле 2019 года на Донбассе погибли от боевых ранений более 10 воинов Вооруженных сил Украины.

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