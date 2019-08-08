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Идет сильный дым: стало известно о загадочном ЧП в штабе российского флота

четверг, 08 августа 2019, 12:00
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В четверг, 8 июля, в городе Владивосток (Россия) заметили окутанное дымом здание штаба флота.

Об этом сообщает ресурс regnum.

По данным очевидцев ЧП, визуально видно выгоревшее окно, клубы дыма поднимаются с крыши здания. Однако в пресс-службе флота ответили, что происходит плановое сжигание документов с истекшим сроком хранения.

На место прибыли спасатели на пожарных машинах, но их не впустили на территорию штаба флота.

Отмечают, что ранее пресс-служба ТОФ пожар на дизельной подводной лодке в бухте Улисс называла учением, а пожар на стоящем в ремонте большом противолодочном корабле объяснила сварочными работами.

Как сообщал "Апостроф", стало известно, как развивалась аварийная ситуация на российской атомной глубоководной станции АС-31, что привела к гибели 14 человек.

Напомним, на подлодке вместо обычных для комплектации таких лодок батарей, производившихся в Украине, установили российские аккумуляторы.

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