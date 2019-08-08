Накрыло волной и унесло в море: под Одессой случилось жуткое ЧП с ребенком

В среду, 7 августа, в с. Григорьевка Одесской области ребенка накрыло волной и унесло в море.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в области.

Инцидент произошел около 20:00.

Отмечается, что в службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в акватории Черного моря мальчик 2006 г.р. вместе с отчимом 1966 г.р. пошли купаться вблизи несанкционированного пляжа, их накрыло волной.

"Мужчину удалось спасти пограничникам на катере. Водолазами аварийно-спасательного отряда специального назначения начаты поиски мальчика. Для поисков пропавшего также задействован катер ПРК-01 "Морской поисково-спасательной службы", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в курортном поселке Кирилловка (Запорожская область) нашли тело мужчины.