Дожди и солнце: синоптик показала интересную карту погоды в Украине

В воскресенье, 11 августа, часть территории Украины накроют дожди, но в ряде областей сохранится солнечная погода.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Воскресное утро в Украине: запад в дождях, север в облаках (дождь вероятный), на остальной территории солнце", - отметила она.

Стоит добавить, что уже в понедельник, 12 августа, дожди практически покинут территорию страны - осадки возможны только в Волынской области. Температура воздуха ночью составит в среднем +17+19 градусов, днем +30+32.

Как сообщал "Апостроф", ранее в интернете обнародовали новое видео песчаной бури на популярном курорте Кирилловка Запорожской области, которое напоминает фильм-катастрофу - за считанные минуты редкое природное явление полностью преобразило пляж.