В Днепре полицейский совершил самоубийство на рабочем месте: первые детали

Во время несения службы в Днепре покончил с собой сотрудник отделения полиции аэропорта.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает УНН.

Как отмечается, сотрудник полиции, 1978 года рождения, закрылся в комнате отдыха и выстрелил себе в голову из табельного пистолета.

По информации источника, полицейский направил прощальное SMS-сообщение своей знакомой, а также написал записку в которой просит прощения.

По факту инцидента было начато досудебное расследование. Устанавливаются мотивы такого поступка.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", ночью 5 августа в российском городе Уфа в ДТП погиб 22-летний полицейский Эмиль Колмаков, а его смерть транслировалась в прямом эфире в социальной сети Instagram.