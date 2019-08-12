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В Днепре полицейский совершил самоубийство на рабочем месте: первые детали

понедельник, 12 августа 2019, 20:58
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Во время несения службы в Днепре покончил с собой сотрудник отделения полиции аэропорта.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает УНН.

Как отмечается, сотрудник полиции, 1978 года рождения, закрылся в комнате отдыха и выстрелил себе в голову из табельного пистолета.

По информации источника, полицейский направил прощальное SMS-сообщение своей знакомой, а также написал записку в которой просит прощения.

По факту инцидента было начато досудебное расследование. Устанавливаются мотивы такого поступка.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", ночью 5 августа в российском городе Уфа в ДТП погиб 22-летний полицейский Эмиль Колмаков, а его смерть транслировалась в прямом эфире в социальной сети Instagram.

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