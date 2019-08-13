Единственный ребенок в семье: появился трогательный рассказ о погибшем бойце ВСУ

Погибший на Донбассе 25-летний снайпер из полка "Азов" Роман Романенко с позывным "Бич", тело которого во вторник, 13 августа, боевики передали украинской стороне, был единственным ребенком в семье.

Об этом на своей странице в Facebookсообщил журналист Юрий Бутусов.

По его словам, Романенко погиб, выполняя боевую задачу по контрснайперской борьбе близ Светлодарска Донецкой области.

"25-летний воин, мотивированный, профессиональный, участник футбольных "ульрас" "Днепра". На его боевом счету 4 документально подтвержденных ликвидации российских наемников, а также десяток неподтвержденных, которых он видел в прицел, но по которым не было фиксации. Он все знал и все умел на этой войне, защитник Украины, достойный самой доброй памяти навсегда", - отметил Бутусов.

Прощание с погибшим состоится в среду, 14 августа, в Днепре, в 14:00, по адресу улица 20-летия Победы, 51.

Как сообщал "Апостроф", 12 августа в клинической больнице Днепра в результате тяжелых ранений умер командир взвода ВСУ Дмитрий Дашковец. Известно, что он долгое время служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. В 2004-2005 годах проходил службу в составе миротворческого контингента в Ираке.