В Николаеве мать подозревают в убийстве младенца: опубликовано жуткое видео

В Ингульском районе Николаева женщина выбросила в контейнер для мусора тело своего новорожденного ребенка, причем сделала это средь бела дня на глазах у десятков свидетелей.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Николаевской области. Также правоохранители обнародовали видео страшного поступка женщины.

В данный момент полиция пытается установить личность женщины.

Известно, что тело ребенка нашли в урне 14 июля около 13:00 на 12-й платформе автовокзала по проспекту Богоявленскому.

Правоохранители открыли уголовное производство по п.2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка).

Ранее "Апостроф" сообщал, что у молодой женщины-военнослужащей с города Устилуг, подозреваемой в убийстве своего новорожденного ребенка, вероятно произошли преждевременные роды, после чего она закопала младенца в коробке на огороде.