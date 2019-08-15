В Норвегии обнародовали тревожные данные о загрязнении после ядерного ЧП в России

Последствия взрыва реактивной установки в Архангельской области (Российская Федерация) обнаружили на территории Норвегии.

Как сообщает местная пресса, некоторое количество радиоактивного йода было обнаружено в северной части Норвегии на границе с Россией. Информацию опубликовал норвежский ядерный регулятор.

"В настоящее время невозможно определить, связано ли обнаружение йода с аварией в Архангельске на прошлой неделе. DSA участит и проверки, и анализ", - говорится в сообщении регулятора.

Как ранее сообщал "Апостроф", взрыв в Архангельской области мог произойти во время испытания прототипа крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой "Буревестник". Такое мнение выразили в США. О ракете "Буревестник" российский президент Владимир Путин впервые рассказал в ходе послания Федеральному собранию в марте 2018 года.