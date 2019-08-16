Очень тупо: в сети указали на странность с нападением на нардепа

Нападавшие на народного депутата Виталия Куприя, которые облили его фекалиями, якобы забыли на месте нападения сумку, в которой находились документы: водительское удостоверение и разрешение на временное проживание.

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает "Киев Оперативный".

Как утверждается, нападавшие забыли сумку во время побега с места преступления.

"Как-то очень тупо и похоже на подставу, нет?", – пишут авторы поста.

"А где визитки Яроша?", "Нападение года", "Ох и лоханулись наши герои. А могли получить звание неуловимых мстителей", "Сразу видно, профи! Посмотрите внимательно – там в сумочке и явка с повинной, и договор о сделке со следствием не завалялись?", – шутят в комментариях пользователи.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", сотрудники полиции задержали одного из участников нападения на народного депутата Виталия Куприя.