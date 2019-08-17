Стало известно о выстреле военных Путина боевой ракетой по городу в Крыму

Российские военнослужащие в оккупированном Крыму во время штатной проверки боевых ракет в ангаре случайно запустили их.

Об этом стало известно из иска Минобороны РФ против виновных в запуске военных.

Инцидент произошел 1 октября 2017 года в одной из военных частей крымского города Саки. Как сообщается, военнослужащие Алексей Чебанов и Николай Зверев проверяли ракету Х-29ТД. При проверке был подан ток на пиропатроны, и одна из ракет снесла ворота, часть стены авиационного ангара и нанесла другие повреждения. Ее боевая часть не сработала, однако в результате пришлось списать две ракеты и комплекс для проверки "Ока".

"Это еще один штрих к оценке реальной боеспособности армии оккупантов. Во время штатной проверки ракет в ангаре выстрелили по городу Саки. Боевой ракетой с самолета. Боеголовка не сработала", – прокомментировал новость Андрей Клименко, руководитель проекта "Майдан иностранных дел".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в аннексированном Российской Федерацией Крыму в лесу произошел масштабный пожар.