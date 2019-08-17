В Украине поймали банду, создавшую масштабную схему рейдерства: фото

Сотрудники СБУ разоблачили группу, которая занималась рейдерскими захватами.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Банда "работала" на объектах государственной, коммунальной и частной собственности. Как стало известно, в группировку входили представители судебных органов, адвокаты и бывшие работники органов юстиции.

Злоумышленники незаконно перерегистрировали имущества путем подачи исковых заявлений с поддельными документами, в частности договоров займа. Чтобы скрыть свои преступления участники банды с помощью судей Донецкой и Херсонской областей получали судебные решения, на основании которых осуществляли регистрационные действия в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. В результате сделки права собственности, в том числе на земельные участки, которые переходили к другим фиктивным владельцам.

По предварительным оценкам, общая сумма ущерба составляет около полутора миллиарда гривен. СБУ также провела обыски у преступников, и обнаружила поддельные документы, штампы, печати и другие вещественные доказательства.

Правоохранители задержали семерых членов банды согласно статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ст. 366, ст. 364 Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия.

Как сообщал "Апостроф", Сотрудники Службы безопасности Украины провели операцию по задержанию подозреваемого в наркоторговле гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера, который 15 августа сбежал из аэропорта "Борисполь" в Киеве.