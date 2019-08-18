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На популярном украинском курорте произошло опасное ЧП на аттракционе

воскресенье, 18 августа 2019, 21:34
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В субботу, 17 августа, на территории гостинично-туристического комплекса "Буковель" во время роуп-джампинга оборвался основной трос, в результате чего мужчина и женщина упали на пешеходную дорожку.

Об этом сообщает "Галицкий корреспондент".

Пострадавшими оказались 21-летняя девушка и 26-летний мужчина. В результате полученных травм девушку госпитализировали в Яремчанскую центральную городскую больницу, а мужчину - в реанимационное отделение Ивано-Франковской областной клинической больницы.

Пресс-секретарь "Буковеля" Оксана Островская заявила, что роуп-джампинг организовал предприниматель, которому просто предоставили место на территории курорта. По ее информации, он постоянно сообщал о сертифицированном товаре и проводил тестирование. Островская утверждает, что курорт не несет ответственности за то, что произошло.

Известно, что трос, который оборвался, недавно установили и протестировали. Пока работу аттракциона приостановили и пообещали проверить все экстремальные развлечения на территории курорта. Состояние пострадавших стабильное, их жизни ничего не угрожает.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в курортном поселке Кирилловка Запорожской области подросток упал с аттракциона "банан" и получил перелом шеи.

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