На популярном украинском курорте произошло опасное ЧП на аттракционе

В субботу, 17 августа, на территории гостинично-туристического комплекса "Буковель" во время роуп-джампинга оборвался основной трос, в результате чего мужчина и женщина упали на пешеходную дорожку.

Об этом сообщает "Галицкий корреспондент".

Пострадавшими оказались 21-летняя девушка и 26-летний мужчина. В результате полученных травм девушку госпитализировали в Яремчанскую центральную городскую больницу, а мужчину - в реанимационное отделение Ивано-Франковской областной клинической больницы.

Пресс-секретарь "Буковеля" Оксана Островская заявила, что роуп-джампинг организовал предприниматель, которому просто предоставили место на территории курорта. По ее информации, он постоянно сообщал о сертифицированном товаре и проводил тестирование. Островская утверждает, что курорт не несет ответственности за то, что произошло.

Известно, что трос, который оборвался, недавно установили и протестировали. Пока работу аттракциона приостановили и пообещали проверить все экстремальные развлечения на территории курорта. Состояние пострадавших стабильное, их жизни ничего не угрожает.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в курортном поселке Кирилловка Запорожской области подросток упал с аттракциона "банан" и получил перелом шеи.