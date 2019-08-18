Появилось видео бегства "наркокороля" от СБУ: в сети заметили важную деталь

Камеры наблюдения в аэропорту "Борисполь" зафиксировали момент побега гражданина Израиля, Амоса Дов Силвера, основателя сети распространения каннабиса Telegrass.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram канале "Киев Оперативный".

На записи можно увидеть, как Дов Силвер, которого должны были экстрадировать в Израиль, проходит через металлоискатель, некоторое время стоит, ожидая прохода сопровождавшего его сотрудника СБУ, а затем, заметив что того не пускают в терминал, просто уходит.

"А вот вам и видосик, как наркобарон, объявлен в международный розыск, сбежал от СБУ. Похоже, что причиной стал пограничник (или работник аэропорта), который не хотел пускать сотрудника СБУ в терминал за то, что тот имел оружие. Наркобарон не растерялся и воспользовался этой ситуацией и убежал", – говорится в подписи к видео.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", вновь пойманного подозреваемого в наркоторговле Амоса Дов Сильвера все же депортировали на родину в ночь на 18 августа.