Даже окна поснимали: сеть впечатлили фото разграбленного Донбасса

Пользователей интернета впечатлило фото жилого дома в районе Донецкого аэропорта.

Соответствующий снимок размещен на странице "Пэт Люра" в Twitter.

"Вы думаете, это все результат боевых действий? Нет. Его (дом, - "Апостроф") просто разграбили, когда его покинули жильцы. Даже окна поснимали. Там рядом гаражный кооператив. Вынесли не только содержимое, но и поснимали на металлолом ворота", - сказано в сообщении.

По словам автора поста, можно еще понять, что украли деревянные конструкции и металлические ограждения балконов, но унесли даже стеклопакеты.

Аналогичная ситуация и в гаражном автокооперативе в районе аэропорта.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть взбудоражил рассказ киевлянина о визите в оккупированный Донецк.

Между тем, террористы на Донбассе продолжают "промывать мозги" жителям оккупированных территорий, заручаясь при этом полной поддержкой России.