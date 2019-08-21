Маск завидует: в сети высмеяли видео с "межгалактическим" поездом боевиков ДНР

В интернете подняли на смех видео, на котором зафиксирован поезд Донецк-Еленовка, запуском которого похвастались боевики ДНР - его даже в шутку назвали "межгалактическим".

Соответствующее видео опубликовано в Twitter.

Поводом для шуток стало то, что "мегаскоростной" состав тянет старенький тепловоз ЧМЭЗ, созданный в 60−80-х годах прошлого века.

Міжнародний швидкісний потяг в рубриці "росцвела молодая донецкая республика" pic.twitter.com/oPXZFfpLPa — ПОЛТАВА ЗА ЄС (@poltavaforpp) 21 августа 2019 г.

"Маск завидует", "Вот это прорыв", "Поезд под названием "Прибытие прошлого", "Экспресс в будущее", "Я уже завидую", "Нужно впереди ручную дрезину с колокольчиками пускать, а то, неровен час, экспресс собьет какого-то зеваку на такой-то скорости", "Следующая станция "Ад", "А вы видели, как он столб обогнал?" - пишут в интернете.

Как сообщал "Апостроф", ранее жизнь в Донецке показали двумя меткими фото.