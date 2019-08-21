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Маск завидует: в сети высмеяли видео с "межгалактическим" поездом боевиков ДНР

среда, 21 августа 2019, 22:50
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В интернете подняли на смех видео, на котором зафиксирован поезд Донецк-Еленовка, запуском которого похвастались боевики ДНР - его даже в шутку назвали "межгалактическим".

Соответствующее видео опубликовано в Twitter.

Поводом для шуток стало то, что "мегаскоростной" состав тянет старенький тепловоз ЧМЭЗ, созданный в 60−80-х годах прошлого века.

"Маск завидует", "Вот это прорыв", "Поезд под названием "Прибытие прошлого", "Экспресс в будущее", "Я уже завидую", "Нужно впереди ручную дрезину с колокольчиками пускать, а то, неровен час, экспресс собьет какого-то зеваку на такой-то скорости", "Следующая станция "Ад", "А вы видели, как он столб обогнал?" - пишут в интернете.

Как сообщал "Апостроф", ранее жизнь в Донецке показали двумя меткими фото.

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