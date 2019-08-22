В Днепре водитель "с ветерком" прокатил полицейского: опубликовано видео опасного ЧП

Во вторник, 20 августа, водитель на автомобиле JAGUAR провез по асфальту полицейского, который его остановил, и уехал с места происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Днепре.

Отмечается, что водителя остановили за нарушение правил дорожного движения. Тот остановился, полицейские подошли к его авто, но он резко стартовал. Правоохранитель, который держался за дверь транспортного средства, не успел отпустить руку и был провезен по дороге несколько метров. Он получил многочисленные ушибы.

В городе был объявлен план-перехват, и 37-летнего правонарушителя удалось задержать. Ему готовят подозрение по ч.1 ст.345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов). Ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", 19 августа в Киевской области произошла серьезная дорожная авария, в результате погибли полицейский и 7-летний ребенок.