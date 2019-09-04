Превратили город в пустыню: сеть поразило свежее видео из Донецка

В интернете обнародовали свежее видео из оккупированного Донецка - город сейчас напоминает пустыню, на улицах практически нет людей.

Соответствующий ролик опубликован в Twitter.

"Донецк, Украина, пару минут назад. Видно, что авто мало и людей тоже. Оккупанты превратили в пустыню город", - сказано в подписи.

Судя по кадрам, жизнь в городе умерла.

Донецк, Украина, пару мин назад. Видно, что авто мало и людей тоже. оккупанты превратили в пустыню город млн. pic.twitter.com/Q6RJiWfNAJ — 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל (@herooftheday10) September 4, 2019

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", пользователей интернета взбудоражили свежие фото из оккупированного Донецка - на улицах практически нет людей, а сам город напоминает зону отчуждения.

Кроме того, жизнь в Донецке показали двумя меткими фото.

Также украинский блогер Дмитрий Потехин на примере ограбления в баре показал, как выжил в плену в оккупированном Донецке.