Жестокое убийство на пляже в Херсоне: появились фото задержанного и загадочные подробности

Полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве Елены Кулаповой в Гидропарке Херсона во вторник, 3 сентября.

Об этом сообщает Херсон Daily.

Им оказался 21-летний уроженец Херсонской области. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении особо тяжкого преступления.

В пятницу, 6 сентября, состоится судебное заседание, в ходе которого подозреваемому будет избрана мера пресечения. Полиция будет настаивать на избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также появились неожиданные подробности. На теле убитой была надета футболка, которую ранее носил подозреваемый. Причем, несмотря на наличие колото-резанных ран на теле жертвы, на футболке нет крови.

Похоронят женщину 6 сентября в родном селе Станислав (Белозерский район). Там живут ее мама и брат.

Мама погибшей недавно перенесла инсульт, за ней ухаживает сын. Известно, что несколько лет назад в ДТП погибла старшая сестра Елены, а теперь убили и ее.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что перед убийством Елену Кулапову изнасиловали.