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Переломал все ребра: в Херсоне ревнивец зверски убил возлюбленную, фото

пятница, 06 сентября 2019, 10:56
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В Херсоне мужчина зверски убил супругу из-за измены.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

Так, супруги выпивали два дня подряд. После этого 48-летний мужчина лег спать, а его 44-летняя супруга пошла в гости к подруге. Когда вернулась, сообщила, что изменила мужчине.

По его словам, он разозлился и перестал себя контролировать: бил женщину руками и ногами. Затем положил ее на кровать, где она и пролежала два дня. Все это время он не предоставил ей никакой помощи. Только когда женщина перестала дышать, то вызвал скорую помощь, но было поздно.

Эксперты установили, что у нее была сломана челюсть, черепно-мозговая травма, переломаны все ребра, вследствие чего наступил травматический шок и смерть.

Как сообщал "Апостроф", ранее всплыли новые детали страшной расправы над женщиной в Херсоне, которую сначала изнасиловали, а потом убили.

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