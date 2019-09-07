СБУ разоблачила "Киевзеленстрой" в присвоении огромной суммы

Служба безопасности Украины разоблачила "Киевзеленстрой" в присвоении более 10 миллионов гривен во время ремонта столичного парка.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, заместитель генерального директора по вопросам капитальных вложений коммунального объединения "Киевзеленстрой" вступил в сговор с фиктивной частной фирмой. Они завысили объем и стоимость капитального ремонта парка Партизанской славы в Дарницком районе Киева и присвоили из бюджета более 10 миллионов гривен.

СБУ и прокуратура провели обыски в офисах фигурантов дела. Они изъяли электронные ключи и носители информации с финансово-хозяйственной и бухгалтерской документацией.

Заместителю генерального директора объявили о подозрении по статье "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" Уголовного кодекса. Сейчас продолжается досудебное следствие.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве топ-менеджеры одной из строительных фирм воровали деньги из госбюджета, выделенные для строительства казарм ВСУ.