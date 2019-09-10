Под Львовом автобус с детьми едва не попал под поезд: сеть ужаснуло видео

В поселке Брюховичи Львовской области школьный автобус с детьми едва не попал в трагедию на железнодорожном переезде.

Об этом сообщает пользователь сети Маркиян Подолынный в группе "Наши Брюховичи" в Facebook.

"Весь набитый детьми, сигналил беспрестанно машине, которая остановилась на красный свет. После этого начал обгонять, увидев поезд, только после сигналов автомобилистов в момент остановился. После проезда поезда продолжил движение на красный", - отметил он.

По словам автора, такое поведение водителя автобуса могло привести к трагедии.

Также в сети написали номер школьного автобуса - ВС 0894 НВ.

Пользователей под постом шокировала ситуация, ее прокомментировали с ужасом.

Как сообщал "Апостроф", в Германии произошла серьезная авария со школьным автобусом, в результате чего пострадали 23 человека, в том числе 21 школьник.