Ни единой души: появились свежие фото пляжного "аншлага" в Крыму

В интернете обнародовали свежие фото пляжей в оккупированном Российской Федерацией Крыму - судя по кадрам, никакого "аншлага" на полуострове нет, хотя местные так называемые "власти" продолжают твердить об успешном турсезоне.

Соответствующие снимки размещены на странице "RoksolanaToday&Крым25%" в Twitter.

‏В Оленевке, мыс Тарханкут, вечером совсем не видно людей на пляже.

В Штормовом на фото попали только несколько отдыхающих.

В Алупке тем временем перекрыли подход к единственному оставшемуся естественному пляжу.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились яркие фото пляжей Крыма с высоты птичьего полета.

Напомним, на зависть оккупантам в Крыму, в сети показали фото и видео переполненных пляжей курортного поселка Лазурное Херсонской области.