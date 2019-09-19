Под Черкассами поймали преступников, замучавших до смерти двух людей: фото

В четверг, 19 сентября, в Черкасской области правоохранители задержали злоумышленников, которые пытали до смерти двух мужчин.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Информация о жертвах издевательств поступила на линию правоохранительных органов 18 сентября около 14:00. Им сообщили, что в поле в Смелянском районе, вблизи автодороги Киев - Знаменка, обнаружили тела двух мужчин с признаками насильственной смерти.

Полицейские прибыли на место и увидели на теле убитых множественные следы от ударов и колото-резаные раны. Создавалось впечатление, будто жертв перед смертью пытали.

Полицейские сразу же начали отрабатывать ближайший круг общения потерпевших и устанавливать тех лиц, с которыми у погибших могли быть конфликты. Правоохранителям удалось выйти на след двух жителей Черкасс. Как выяснилось, у них был конфликт с потерпевшими. По словам первого заместителя председателя Нацполиции, начальника криминальной полиции Евгения Коваля, после совершения преступления они планировали бежать в другую страну. Поэтому срочно была спланирована спецоперация.

Злоумышленников задержали за несколько минут до их выезда из города. Сейчас с ними работают следователи. Возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанным подозрения и избрании меры пресечения.

Как сообщал "Апостроф", полиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве трех работников автозаправочной станции в Николаеве.