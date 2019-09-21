RU  UA  EN

суббота, 21 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.30
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

21 сентября

20:00
Убийство 16-летней девушки в Киеве: фото, видео и подробности инцидента
19:28
В Николаеве простились с погибшими в кровавой бойне на АЗС: фото
18:59
Заря - Мариуполь - 0-0 видео матча
18:59
Стало известно о трагической смерти ветерана АТО в Польше: фото
18:56
Снова без победы: "Заря" не смогла обыграть середняка чемпионата Украины
18:30
Как депутаты новой Рады играли в футбол: опубликованы яркие фото
18:12
Умер гитарист оригинального состава Motörhead
17:57
Есть риски: в Минобороны разъяснили ситуацию с разведением сил на Донбассе
17:31
Память подводит: сеть взбудоражило видео с ответами депутатов Рады на простые вопросы, видео
16:58
Напоминает Припять: появились грустные фото из оккупированного Луганска
16:57
На Донбассе произошло смертельное ЧП на пропускном пункте: фото
16:27
Разлюбил: сеть повеселило забавное фото с Зеленским в Раде
Все новости

Убийство 16-летней девушки в Киеве: фото, видео и подробности инцидента

суббота, 21 сентября 2019, 20:00
переглянути новину українською

16-летнюю школьницу, тело которой было найдено в квартире, убил ее отец в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Девушку наша мертвое ее бабушка, которая пришла домой - в квартиру по улице Александра Попова на столичной Оболони. Пожилая женщина сразу вызвала полицию.

"Правоохранителям, которые прибыли на место происшествия, хозяин дома рассказал, что он пришел домой навеселе, а дочери это не понравилось, и между ними возникла ссора. Во время конфликта девушка якобы хотела выйти из дома на улицу, но отец не позволил ей это сделать и связал ее веревкой. Потом он пошел спать, а когда проснулся, то увидел, что дочь лежит без признаков жизни", - рассказал начальник Оболонского управления полиции Виталий Быков.

Бабушка школьницы является ее официальным опекуном: ее мать в семье уже давно не видели, а отца несколько лет назад лишили родительских прав.

Тело потерпевшей направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Подозреваемого в убийстве родственника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве мужчина убил в подъезде 23-летнюю экс-жену. Преступника разыскивает полиция.

Также полицейские задержали супругов, которых подозревают в убийстве молодого таксиста в Киеве. Они оказались иностранцами, которые незаконно жили под Киевом.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование мячом. Как депутаты в футбол играли

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Россия демонстрирует, что готова к боевым операциям в Украине - генерал

В Киеве вооруженный мужчина угрожал взорвать мост Метро: все подробности, фото и видео

Жестокое убийство чиновника в Запорожской области: все, что известно о трагедии

Тишина сквозь грохот мин: что не так с планом Зеленского на Донбассе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: