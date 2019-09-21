Убийство 16-летней девушки в Киеве: фото, видео и подробности инцидента

16-летнюю школьницу, тело которой было найдено в квартире, убил ее отец в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Девушку наша мертвое ее бабушка, которая пришла домой - в квартиру по улице Александра Попова на столичной Оболони. Пожилая женщина сразу вызвала полицию.

"Правоохранителям, которые прибыли на место происшествия, хозяин дома рассказал, что он пришел домой навеселе, а дочери это не понравилось, и между ними возникла ссора. Во время конфликта девушка якобы хотела выйти из дома на улицу, но отец не позволил ей это сделать и связал ее веревкой. Потом он пошел спать, а когда проснулся, то увидел, что дочь лежит без признаков жизни", - рассказал начальник Оболонского управления полиции Виталий Быков.

Бабушка школьницы является ее официальным опекуном: ее мать в семье уже давно не видели, а отца несколько лет назад лишили родительских прав.

Тело потерпевшей направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Подозреваемого в убийстве родственника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве мужчина убил в подъезде 23-летнюю экс-жену. Преступника разыскивает полиция.

Также полицейские задержали супругов, которых подозревают в убийстве молодого таксиста в Киеве. Они оказались иностранцами, которые незаконно жили под Киевом.